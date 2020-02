Alkolenker mit 229 km/h auf Flucht vor Wiener Polizei

Mit Geschwindigkeiten bis zu 229 Stundenkilometern und 1,08 Promille Alkohol im Blut ist ein Autofahrer in der Nacht auf Samstag vor der Wiener Polizei geflüchtet. Laut Polizeisprecher Paul Eidenberger hatte der Lenker eines Fünfer-BMW kurz nach 1.30 Uhr eine Zivilstreife der Landesverkehrsabteilung auf der Südautobahn (A2) nahe der Stadtgrenze mit stark überhöhter Geschwindigkeit überholt.

Die Beamten nahmen die Verfolgung des Wagens auf, der mit einer Geschwindigkeit von bis zu 229 km/h in Richtung Traiskirchen gelenkt wurde. Bei der Ausfahrt in Traiskirchen verließ der 30-jährige Pilot mit seinem Wagen die Autobahn. Im Ortsgebiet stoppten ihn die Polizisten schließlich. Der Alkotest ergab 1,08 Promille. Den Führerschein war der Mann auf der Stelle los.

Bereits um 23.45 Uhr gab es einen weiteren Vorfall mit einem Alkolenker in Wien-Brigittenau: Ein Zeuge sah in der Dammstraße, wie ein Pkw-Lenker mit seinem Wagen mehrere geparkte Autos touchierte und Fahrerflucht beging, und verständigte die Polizei. Die Beamten entdeckten laut Eidenberger den langsam fahrenden Wagen und versuchten, ihn zu stoppen. Der Lenker missachtete die Anhalteversuche und erwischte beinahe einen Polizisten, auf den er frontal zufuhr. In der Brigittagasse errichtete die Polizei eine Straßensperre und beendete damit die Flucht.