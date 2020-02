Kogler stellt sich hinter Korruptionsstaatsanwaltschaft

Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) stellt sich in der aktuell laufenden Justizdebatte hinter die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Er habe keine Anhaltspunkte für eine politische Schlagseite, erklärte der Grünen-Bundessprecher am Samstag in der Ö1-Reihe „Im Journal zu Gast“.

Kogler wandte sich außerdem gegen die Veto-Drohung von Kurz in Sachen EU-Budget. In Ö1 nannte der Grüne Bundessprecher die entsprechende Vorgangsweise „uneuropäisch und überzogen“. In der „Presse am Sonntag“ hält er dem Regierungschef indirekt Populismus vor.