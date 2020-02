Noel Slalom-Sieger in Chamonix - Pertl vor Matt Dritter

Der Franzose Clement Noel hat seinen dritten Saisonsieg im Ski-Weltcup geschafft. Der 22-Jährige setzte sich am Samstag vor seinem Heimpublikum in Chamonix im Slalom durch, dahinter landeten zwei 23-jährige Podest-Neulinge: Hinter dem Norweger Timon Haugan wurde der Kärntner Adrian Pertl Dritter. Auch Michael Matt als Vierter und Marco Schwarz als Achter trugen zu einem guten ÖSV-Ergebnis bei.

Mit Fabio Gstrein (14.) und Marc Digruber (21.) kamen zwei weitere Österreicher in die Wertung. Manuel Feller schied im Finale aus. Am Sonntag findet in Chamonix noch ein Parallel-Riesentorlauf (Finale 13.15 Uhr) statt.