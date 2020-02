Pokalmärchen Anreiz für mögliche Wacker-Investoren

Innsbruck –„Ich mag solche Situationen. Aber beim letzten Schuss im Elferschießen schnellte der Puls schon in die Höhe“, gab Murat Satin nach dem Krimi mit Happy End in der NV-Arena von St. Pölten zu. Wackers „Mister Cool“ verwandelte in der 120. Minute per Strafstoß zum 3:3-Endstand und traf auch im Penaltyschießen mit dem finalen Volltreffer zum sensationellen Halbfinalaufstieg. „Wir haben so hart dafür gearbeitet. Umso schöner, wenn man dann auch belohnt wird.“ Entsprechend wurde der Sieg in St. Pölten gefeiert. Zuerst mit den treuen Fans im Stadion, dann wurde in der Kabine so richtig „abgerockt“ und im Bus auf der Heimreise steppte ebenfalls der FCW-Bär. „Es war lässig, aber für eine exzessive Party waren wir auch zu müde“, gab Satin zu. Außerdem saß die gesamte Truppe um 9.30 Uhr schon wieder in der Wacker-Kabine im Tivolistadion.