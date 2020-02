Deutscher Koalitionsausschuss berät über Thüringen-Debakel

Die Spitzen der Großen Koalition in Deutschland sind am Samstag in Berlin zusammengekommen, um über Konsequenzen aus der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen zu beraten. Vor dem Treffen hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel den Ostbeauftragten der Regierung, Christian Hirte, entlassen. Er war wegen eines Glückwunsch-Tweets für den Thüringer Ministerpräsidenten Thomas Kemmerich kritisiert worden.