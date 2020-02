Brand im Schillerpark in Linz - Keine Verletzten

In dem Casino- und Hotel-Gebäude am Schillerpark in Linz ist am Samstagvormittag ein Brand ausgebrochen. Dabei wurde entgegen erster Berichte niemand verletzt worden. Der Brand habe rasch gelöscht werden können, wie ein Sprecher der Casinos Austria der APA am Abend mitteilte. Fahrlässigkeit oder Fremdverschulden sei als Brandursache auszuschließen.