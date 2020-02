Mindestens 20 Tote bei Amoklauf in Nordostthailand

Ein Soldat hat bei einem Amoklauf in Thailand mindestens 20 Menschen getötet. Die Lage in dem von Sicherheitskräften abgeriegelten Einkaufszentrum in der nordöstlichen Stadt Nakhon Ratchasima, in dem sich der Verdächtige verschanzt hat, war auch nach Stunden noch unübersichtlich. Am frühen Sonntagmorgen waren aus dem Gebäude heftige Schusswechsel zu hören, wie AFP-Reporter berichteten.