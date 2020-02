92. Oscars werden in Hollywood verliehen

In Los Angeles werden am Sonntag zum 92. Mal die Oscars vergeben. Im Rennen um die begehrtesten Filmpreise der Welt konnte sich heuer ein Quartett absetzen, allen voran Todd Phillips‘ düsterer „Joker“ mit elf Nominierungen. Dahinter folgen Martin Scorseses „The Irishman“, Sam Mendes‘ „1917“ und Quentin Tarantinos „Once Upon A Time... In Hollywood“ mit jeweils zehn Gewinnchancen.