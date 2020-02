Soldat in Thailand tötet mindestens 20 Menschen

Ein Soldat hat bei einem Amoklauf in Thailand mindestens 20 Menschen getötet. Das bestätigte am späten Samstagabend ein Sprecher des Verteidigungsministeriums. 31 Menschen wurden verletzt. Der Schütze nahm laut Medienberichten in einem Einkaufszentrum Geiseln.

Sicherheitskräfte bemühten sich um die Festnahme des Schützen, wie das Militär am Samstag mitteilte. Das Tatmotiv sei noch unklar, sagte Kommandant Thanya Kiatsarn in der Mitteilung weiter. Später teilte die Polizei mit, die Menschen seien aus dem Gebäude gebracht worden. Von Geiseln sprach sie dabei nicht.

Die meisten Opfer wurden in dem Einkaufszentrum Terminal 21 in der Provinz Nakhon Ratchasima rund 260 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt Bangkok getötet. Laut Medienberichten soll der Amoklauf aber auf dem nahe gelegenen Militärstützpunkt Surathampithak begonnen haben.

Thailändischen Medien zufolge stahl der Soldat dort Waffen und Munition und tötete zunächst seinen Vorgesetzten und weitere Militärangehörige. Dann soll er in einem gestohlenen Militärfahrzeug erst zu einem Tempel und dann zu dem Einkaufszentrum gefahren sein. Dort verschanzte er sich demnach mit 16 Geiseln. Videos in thailändischen Medien zeigten, wie Menschen am Abend aus der Ladenpassage flohen.

Der mutmaßliche Täter hat nach den Berichten seinen Amoklauf gefilmt und live bei Facebook gestreamt. Das Video wurde kurze Zeit später von der Plattform entfernt.

Soldaten einer militärischen Spezialeinheit befanden sich laut einem Bericht der Tageszeitung „Khao Sod“ am Abend noch in dem Einkaufszentrum, um den Schützen zu fassen. Polizisten begleiteten zudem die Mutter des Soldaten zum Ort des Vorfalls. Man hoffe, dass sie ihren Sohn zur Aufgabe bewegen könne, hieß es weiter.

Die örtliche Polizei wies die Anrainer an, ihre Häuser und Wohnungen nicht zu verlassen und sich von den Tatorten fernzuhalten. Die Straßen um das Einkaufszentrum herum wurden zunächst abgesperrt.

Der Täter soll während des Amoklaufs auch in einem buddhistischen Tempel geschossen haben. Vor dem Einkaufszentrum habe er erst auf die Menschen auf dem Parkplatz gefeuert, bevor er ins Gebäude eindrang, wie die Zeitung „Matichon“ berichtete.

Die Polizei richtete eine Hotline für die Menschen ein, die in Gefahr waren. Der thailändische Premierminister Prayut Chan-o-cha bekundete auf Facebook den Familien der Opfer sein Beileid. Der Tatort in Nakhon Ratchasima liegt im Isan, einer ländlichen Gegend Thailands, die kein klassisches Touristenziel ist.