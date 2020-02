Mehr Tote durch neuartiges Coronavirus als bei SARS-Epidemie

Die Zahl der Todesopfer in China durch das neuartige Coronavirus ist auf 803 angestiegen. Dies teilten die Behörden in der zentralchinesischen Provinz Hubei am Sonntag mit. Damit starben mehr Menschen durch das neuartige Coronavirus als bei der ebenfalls durch ein Coronavirus verursachten SARS-Epidemie 2002/2003 mit weltweit 774 Toten.

Wie die Behörden in Hubei am Sonntag mitteilten, starben seit dem Vortag 81 Menschen an den Folgen der Infektion. Die offizielle Gesamtzahl der Todesopfer der Epidemie in Festlandchina und Hongkong stieg damit auf mindestens 803. Durch die Atemwegserkrankung SARS waren 2002/2003 in Festlandchina und Hongkong fast 650 Menschen gestorben.

Den Angaben aus Hubei zufolge wurden seit Samstag 2.147 weitere Fälle von Ansteckungen mit dem neuartigen Coronavirus verzeichnet. Die Gesamtzahl der Krankheitsfälle in China wuchs damit auf knapp 36.700. Hubei ist das Zentrum der Epidemie, von der dortigen Millionenmetropole Wuhan hatte der Erreger seinen Ausgang genommen.

Von China aus hat sich das Coronavirus in mehr als zwei Dutzend weitere Länder ausgebreitet. Die Zahl der Neuerkrankungen sei aber seit vier Tagen stabil, teilte die Weltgesundheitsorganisation am Samstag mit. Der Leiter des WHO-Notfallsprogramms, Mike Ryan, bezeichnete die Stabilisierung der Zahl der neuen Coronavirus-Fälle in Hubei als „gute Nachricht“. Allerdings handle es sich nicht um einen Rückgang. „Das können einfach nur vier Tage Ruhe vor dem Sturm sein“, sagte Ryan der Nachrichtenagentur Reuters.

In Österreich gab es bis Samstag keinen bestätigten Krankheitsfall, aber drei Verdachtsfälle in Wien, Niederösterreich und Kärnten. Zwei Wochen nach der Verhängung der Coronavirus-Quarantäne über Wuhan wurden in der Nacht auf Sonntag die letzten sechs Österreicher aus der chinesischen Millionenstadt ausgeflogen. Es handelte sich um ein Kärntner Ehepaar sowie eine Mutter mit drei Kindern. Sie befanden sich an Bord einer britischen Maschine mit mehr als 200 Menschen an Bord, die am Sonntag in der Früh am britischen Luftwaffenstützpunkt Brize Norton erwartet wurde.