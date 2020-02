Haydngesellschaft: Saisonstart mit „Schätzen der Romantik“

„Schätze der Romantik“ bringt die Hainburger Haydngesellschaft zum Eröffnungsabend der Konzertsaison 2020 am kommenden Samstag (15. Februar) zum Erklingen. In der Kulturfabrik gastiert die Münchner Kammerphilharmonie dacapo unter der Leitung von Franz Schottky und mit den Solisten Thomas Albertus Irnberger (Violine) sowie Barbara Moser (Klavier).

Zu hören sind mit dem Violinkonzert in d-Moll und dem Doppelkonzert für Klavier, Violine und Streichorchester in d-Moll zwei frühe Werke von Felix Mendelssohn-Bartholdy. Neben Beethovens F-Dur-Romanze bietet sich außerdem die Gelegenheit zu einer Begegnung mit Serenaden der weniger bekannten Zeitgenossen Robert Volkmann und Carl Reinecke.

Auch die weiteren Termine im Veranstaltungsjahr verheißen Interessantes, etwa „Glanzstücke für Klaviertrio“, dargeboten vom TrioVanBeethoven am 21. März. In der Tradition gutnachbarlicher Beziehungen und passend zum Beethoven-Jahr bringt der Dirigent Paul Mauffray am 18. April gemeinsam mit der Mährischen Philharmonie Olmütz zwei Werke Beethovens zur Aufführung. Olga Sroubkova (Violine), seit 2019 als erste Frau Konzertmeisterin der Tschechischen Philharmonie Prag, spielt Dvoraks Romanze in f-Moll und Saint-Saëns“ beliebtes Werk „Introduction et Rondo Capriccioso“.