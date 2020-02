Russland-Sager: Landtagspräsidentin will klärendes Gespräch

Innsbruck –In die Diskussion über den Russland-Sager von Liste-Fritz-Mandatar Markus Sint, der die Situation der politischen Opposition in Tirol mit jener in Russland verglichen hat, schaltet sich Landtagspräsidentin Sonja Ledl-Rossmann (ÖVP) ein. Schon zuvor haben ÖVP, SPÖ, FPÖ, Grüne und NEOS Sint scharf kritisiert. Schließlich zog Sint die Parallele vor einer Schulklasse, die zuvor am Donnerstag die Sitzung des Tiroler Landtags besucht hatte. Ledl-Rossmann will jetzt ein Gespräch mit dem Fritz-Abgeordneten suchen und dann im Obleuterat über die weitere Vorgangsweise beraten.