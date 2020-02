Sonderprüfung ist fix, Kritik an Ex-TSD-Chef

Der ehemalige Betriebsratsvorsitzende der TSD, Harald Gheri, empfindet es als „blamabel“, dass Bachmeier dem Ausschuss die kalte Schulter zeige. „Obwohl ich es ohnehin erwartet habe.“ Für Gheri spielt die lückenlose Aufarbeitung der organisatorischen Fehler in den TSD, „die es einfach gegeben hat“, eine wichtige Rolle. Die Flüchtlingsgesellschaft befinde sich aktuell in bedeutend ruhigerem Fahrwasser. „Denn die Verantwortung für die Probleme in der Vergangenheit trägt Bachmeier, nicht die engagierte Mitarbeiterschaft.“