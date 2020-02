Innsbruck –Was als entspannter Abend in einem Innsbrucker Kino geplant war, endete am 1. Februar für drei Freunde beinahe in einer Massenschlägerei und mit einem Polizeieinsatz. Als Reinhard S. (Name der Redaktion bekannt) und seine beiden Kollegen gegen 22 Uhr nach der Vorstellung den Saal verlassen hatten, sollen sie massiv angepöbelt worden sein. „Die Gruppe türkischstämmiger Personen hat uns vorgeworfen, wir hätten ‚falsch gelacht‘ bzw. sogar jemanden aus ihrer Gruppe angefasst“, erzählt S. Tatsächlich hatten sie zuvor im Saal jemanden aus deren Umkreis an der Schulter angetippt und aufgefordert, das leuchtende Handy während des Films wegzustecken. Im Foyer sei er dann angeschrien, angerempelt, beleidigt und schließlich mit dem „Abstechen“ bedroht worden.