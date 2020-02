Ab 1. März laut Ministerin Gewessler Aus für Tempo 140

Tempo 140 auf Österreichs Autobahnen ist mit Ende des Monats passe. Infrastrukturministerin Leonore Gewessler (Grüne) kündigte am Sonntag in der ORF-“Pressestunde“ an, am Montag die Verordnung zur Beendigung der beiden Teststrecken in Nieder- und Oberösterreich zu erlassen. Wirksam wird diese mit 1. März. Ansonsten war die Ministerin bei ihrem Auftritt eher vage.