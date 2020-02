Innsbruck –Der Schneefall der vergangenen Woche war ein Segen für die Skigebiete. Vor allem am Patscherkofel war der Jubel groß. Der Schneemangel bescherte dem Betrieb im Dezember 2019 ein Umsatzminus von 30 Prozent, im Jänner waren es im Vergleich zum Vorjahresmonat 10 Prozent Rückgang. „Die Rahmenbedingungen waren einfach schwierig. Nicht nur, dass am Kofel bekanntlich besonders oft der Föhn bläst – die Inversionswetterlage verunmöglichte an vielen Tagen eine Beschneiung“, erklärt Adrian Egger, Geschäftsführer der Patscherkofelbahn. Das führte immer wieder zu Beschwerden und Vorwürfen von Einheimischen, die sich darüber mokierten, dass nicht genügend beschneit würde. Generell steht der Berg unter besonderer Beobachtung, vielfach müssen sich die Mitarbeiter anhören, sie würden sich nicht genügend bemühen oder zu wenig Interesse an einem funktionierenden Betrieb haben.