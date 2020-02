Sechster Sieg in Serie: AlpenVolleys bleiben spitze

Innsbruck –Die Hypo-Tirol-Volleyballer brauchten gestern etwas, um in der deutschen Bundesliga auf Touren zu kommen. Dann aber fegte der AlpenVolleys-Express wie ein ICE über Bühl hinweg oder wie derzeit das Sturmtief „Sabine“. Durch den Wind war man nur anfangs: Der 0:4-Rückstand im ersten Satz war beim 12:12 vergessen und der Sack mit 25:21 zugemacht. In Durchgang zwei ließen die Unterhachinger Tiroler drei Punkte Rückstand zu, beendeten dann aber ebenfalls zu 21. In Satz drei lagen sie sogar bis zu zehn Zähler voraus: 25:16 und ein 3:0-Heimsieg.