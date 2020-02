Mayer: „Das war der schönste Weltcup“

Schönau – Keine lange Anreise, kein Flugzeug, kein ewiges Anstehen. Daran könnte sich der Tiroler Skibergsteiger Andreas Mayer gewöhnen. „Das war der schönste Weltcup, den ich bisher hatte. Freunde, Familie, Bekannte – es waren so viele da, die ich kannte. Die Stimmung und die Kulisse bei dem Traumwetter – das war bombastisch“, schwärmt der 18-jährige ÖSV-Athlet, der an diesem Wochenende hoch über dem bayerischen Schönau am Königssee, nur eine gute Stunde Fahrzeit entfernt von seiner Heimatgemeinde Kirchdorf auffellte. Und das aufgrund des Coronavirus (und einer Renn-Absage in China) in drei statt zwei Bewerben.