Alpenvereins-Sektion ist stolz auf Sillianer Hütte

Sillian –Im Zuge der 131. Jahreshauptversammlung der Alpenvereins-Sektion Sillian berichtete Baumeister Hannes Viertler von den Umbauarbeiten der Sillianer Hütte. „Die Mitglieder des Alpenvereines haben über 500 Stunden freiwilliger Arbeit in das Projekt investiert. Nach Lawine, Hindernissen, Wetterunbill und Knochenarbeit konnte das Projekt genau so umgesetzt werden wie geplant“, berichtete Viertler.

Die alpine Raststätte verfügt nun über 68 Schlafplätze, das Interieur wurde ambitioniert aufgewertet. „Die Küche ist der Ferrari unter den Gewerbeküchen und wird sicher lange halten“, ist Viertler überzeugt. Der Außenbereich konnte noch im Jahr 2018 fertiggestellt werden, die Innengestaltung erfolgte dann im Vorjahr. Die Kosten sind im Rahmen der veranschlagten Kalkulation. 2018 habe man 1,260.272,36 Euro ausgegeben, 2019 waren es 448.380,93 Euro. Voraussichtlich werden heuer noch einmal rund 120.000 Euro an Kosten anfallen, was mit aller Wahrscheinlichkeit Gesamtkosten von 1,830.653,29 Euro ergibt. Bei veranschlagten Kosten von 1,9 Millionen liegt das Projekt also im Rahmen. Der Dachverband, der Landesverband und die Marktgemeinde Sillian haben zur Deckung zum Teil wesentliche Beiträge geleistet.