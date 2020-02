13 Migranten aus Iran in Osttürkei erfroren

Im türkisch-iranischen Grenzgebiet sind nach Angaben von Menschenrechtlern 13 Migranten erfroren. Der Menschenrechtsverein der osttürkischen Provinz Van teilte in der Nacht auf Sonntag auf Twitter mit, die Migranten seien in einen Schneesturm geraten, nachdem sie die Grenze zum Iran überquert hätten. Sie seien nach Angaben von Familienmitgliedern in den Bergen des Bezirks Caldiran erfroren.