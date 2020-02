Chiara Hölzl holt in Hinzenbach Heim-Double

Chiara Hölzl hat ihre großartige Sieges-Serie am Sonntag in Hinzenbach ebenso fortgesetzt wie auch die gesamt Damen-ÖSV-Mannschaft. Die 22-jährige Salzburgerin holte nach Oberstdorf auch in der Heimat das Double und baute die Führung im Gesamt-Weltcup aus. Hölzl siegte vor Eva Pinkelnig, womit die Zimmerkolleginnen für einen Doppelsieg sorgten. Sechs Österreicherinnen in den Top 11 ist Rekord.