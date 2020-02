Großes Tiroler Wohnhaus wurde durch Brand unbewohnbar

Ein großes Wohnhaus ist am Sonntag in Auffach (Bez. Kufstein) durch ein Feuer stark beschädigt worden. Zunächst geriet gegen 1.20 Uhr aus unbekannter Ursache ein Stadel in Brand, in weiterer Folge griffen die Flammen auf mehrere kleine Ställe und auf die ehemalige Pension über. Das Gebäude, in dem 19 Personen untergebracht waren, wurde evakuiert. Ein 58-Jähriger wurde leicht verletzt.