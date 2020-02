Lazio Rom nach 1:0-Sieg nahe dran an Juventus Turin

Lazio Rom sitzt Juventus Turin seit Sonntagabend in der italienischen Fußball-Liga ganz dicht im Nacken. Die mittlerweile 18 Serie-A-Partien unbesiegten Römer feierten bei Parma dank eines Treffers von Felipe Caicedo in der 41. Minute einen 1:0-Erfolg und rückten bis auf einen Punkt an den Tabellenführer und Titelverteidiger heran. Juve hatte bereits am Samstag bei Hellas Verona mit 1:2 verloren.