Justiz erhält mehr Geld

Edtstadler war am Sonntag selbst in die Kritik geraten, nämlich durch einen Bericht des „Standard“, wonach sie selbst dereinst der - aktuell von Kurz kritisierten - Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft als Oberstaatsanwältin zugeteilt war, dort aber nie gearbeitet habe. Hintergrund: So habe sie als Kabinettsmitglied im Justizministerium mehr verdienen können.

Die Ministerin sprach in der Sendung von einem „normalen Vorgang“. Sie habe eigentlich in die WKStA gehen wollen, nachdem sie sich dort beworben und ein ganz normales Bewerbungsverfahren durchlaufen habe.

Am harschesten formulierte die Vorsitzende der österreichischen Richter Sabine Matejka: „Wenn das ein Versuch war die Justiz zu unterwandern, war es ein armseliger Versuch.“ Ohnehin sei politische Einflussnahme ein „No-go“. Ähnlich Ziska: „Keiner unserer Kollegen würde sich so eine Einflussnahme gefallen lassen.“

Ob sich die ÖVP davon überzeugen lässt, sei dahin gestellt. Denn nachdem der langjährige SPÖ-Justizsprecher Hannes Jarolim die entsprechende SPÖ-Strategie am Sonntag in der „ZiB“ bestätigt hatte, rückte sogar Kanzler Kurz via Facebook aus, um dies „erschütternd“ zu finden: „Wir brauchen eine unabhängige Justiz in unserem Land, in der Parteipolitik keinen Platz hat!“, postete der ÖVP-Obmann.