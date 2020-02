Brad Pitt holt ersten Oscar als bester Nebendarsteller

Vier Anläufe hat er gebraucht, nun kann Hollywoodstar Brad Pitt endlich den Titel des Schauspiel-Oscargewinners tragen: Für seinen Part des Stuntman Cliff Booth in Quentin Tarantinos „Once Upon A Time... In Hollywood“ holte sich der 56-Jährige gleich zum Auftakt der 92. Oscar-Gala in Hollywood die Trophäe der besten Nebendarsteller.