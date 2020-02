Grüne fordern CDU und FDP zur Wahl Ramelows in Thüringen auf

Die deutsche Grünen-Bundestagsfraktionschefin Katrin Göring-Eckardt hat die Landtagsfraktionen von CDU und FDP in Thüringen aufgefordert, die Wiederwahl von Bodo Ramelow (Linke) zum Ministerpräsidenten zu unterstützen. CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak hatte am Sonntag entsprechende Forderungen zurückgewiesen. Ramelow will erneut für das Amt des Ministerpräsidenten kandidieren.

Die Landes- und Fraktionsvorsitzende der Linken in Thüringen, Susanne Hennig-Wellsow, zeigte sich am Montag im ZDF-“Morgenmagazin“ zuversichtlich, dass die Wahl des Ministerpräsidenten „zügig vorangebracht“ werden könne. Die Linksfraktion befinde sich in Gesprächen mit Landtagsabgeordneten der CDU. Sie sei „der festen Überzeugung“, dass die Thüringer CDU eine „eigene Entscheidung“, unabhängig von der Bundes-CDU treffen werde, sagte sie. „Ich glaube, die Thüringer Abgeordneten wissen sehr wohl, was auf dem Spiel steht.“ Nun sei der „Schulterschluss der Demokraten“ notwendig, um das Vertrauen ineinander wiederherzustellen und ein „Bollwerk gegen die AfD als extreme rechte Partei“ zu bilden.