Winter-Woodstock der Blasmusik im Brixental als Gästemagnet

Brixen i. Th. –„Die Nachfrage ist sehr groß“, freut sich Christoph Stöckl, Geschäftsführer des TVB Brixental. Er spricht damit das neue Winter-Großevent in der Region an. Den Brixentalern ist es ja gelungen, sich das Woodstock der Blasmusik zu angeln. Damit ist das Tal Veranstaltungsort der ersten Winter-Auflage des Festivals.

Erstmals findet das Festival mit 45 Musikgruppen von 20. bis 23. März in Brixen, Wes­tendorf und Kirchberg statt. Wobei auf insgesamt sechs Bühnen gespielt wird, die Hauptbühne steht in Brixen, dort ist auch die „Tanzl & Gstanzl Stubm“. Eine weitere Bühne gibt es im Kirchberger Dorfzentrum und untertags drei Bühnen in den beiden Skigebieten: bei der Niedingalm in Brixen, bei der Sonnalm in Westendorf und der Ochsalm in Kirchberg. Tagsüber, ab 11 Uhr, bringen „Tanzlmusi“-Gruppen die Almen zum Beben. Abends, ab 18 Uhr, sorgen die Bands auf der Hauptbühne für Stimmung.