Einsatzreiches Jahr für die Feuerwehr Kirchberg

Insgesamt waren es 96 Einsätze, davon 19 Fehlalarme. „Glücklicherweise weniger als in Kitzbühel“, sagt der Kommandant. Die Fehlausrückungen seien aber dennoch ärgerlich. Den Abschluss des Jahres bildete ein sehr ruhiger Dezember mit lediglich einem Einsatz, einer Tierrettung. „Die war speziell. Schon am Vortag habe ich in den sozialen Medien gesehen, dass ein Hund vermisst wird. Am nächsten Tag wurde er dann in einem engen Rohr gefunden“, schildert Schipflinger. Man habe ihn dann geborgen und der Besitzerin übergeben. „Auch solche Einsätze gehören halt dazu“, sagt Schipflinger.