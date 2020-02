Oetz: Lärmkartierung und Funkzähler fürs Wasser

Etwa bei Lärmauflagen bei einer Widmung: Auf zwei – an der Bundesstraße gelegenen – Grundstücken plant nämlich der Besitzer die Errichtung eines neuen Gebäude mit 60 Gästebetten. Da die bereits erfolgte Lärmkartierung für diesen Bereich eine Lärmbelastung von 67 Dezibel im Tagesdurchschnitt ergab, werden nun im Rahmen der Umwidmung von gemischtem Wohn- zu Tourismusgebiet dem Bauwerber einige bauliche Maßnahmen vorgeschrieben: So muss jeder Aufenthaltsraum im Abstand von bis zu 20 Metern südlich der Grundstücksgrenze über eine Lüftungsanlage und eine natürliche Lüftungsmöglichkeit, die nicht nach Süden geht, verfügen. An Balkonen und Terrassen entlang der Ost- und Westfassade muss Richtung Bundesstraße eine massive, stockwerkhohe Wand ausgeführt werden. Balkone müssen außerdem über massive Brüstungen und eine schallabsorbierende Unterschicht verfügen.

Zeit sparen will die Gemeinde zukünftig bei der Wasserstandablese. Diese soll bereits heuer erstmals mittels Funk von einem durchs Dorf fahrenden Gemeindefahrzeug digital erfasst werden. Für die Anschaffung der Soft- und Hardware werden einmalig Kosten von 17.607 Euro netto anfallen. Die Zähler, die weiterhin alle fünf Jahre ausgetauscht werden müssen, werden statt bisher über 30 Euro nun mit 60 Euro den Verbrauchern vorgeschrieben werden. Beginnen wird man mit dem Zählertausch in Oetzerau und dann sukzessive alle fünfjährigen Geräte austauschen. Die Gartenzähler werden nicht umgerüstet, vielmehr den Gartenbesitzern ein Kanalfreibetrag je nach Grundstücksgröße erlassen. „Bei den Gebühren müssen wir eigentlich kostendeckend arbeiten, was wir nicht tun. Der Wechsel ist also auf jeden Fall gerechtfertigt“, räumt Falkner Bedenken diesbezüglich aus. Außerdem würden nur Zählernummer und -stand vom Funk erfasst, um Datenschutz müsse man sich also auch nicht sorgen. (ado)