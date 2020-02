Mirella Freni: Zauber der Natürlichkeit

Modena –Sie war bezaubernd taufrisch auf der Bühne und hat sich viel Jugendliches auch noch bewahrt, als sie die fraulichen, dramatischen Rollen eroberte. Mirella Freni, eine der letzten Legenden großer Opernjahrzehnte, ist nach langer Krankheit und mehreren Schlaganfällen am 9. Februar im Kreise ihrer Familie in ihrer Heimatstadt Modena 84-jährig gestorben. Ihre einzige Tochter stammt aus der Ehe mit dem Dirigenten Leoni Magiera, in zweiter Ehe lebte sie mit dem Bassisten Nicolai Ghiaurov, der 2004 starb.

Drei Jahre später verlor sie mit dem um acht Monate jüngeren Tenor Luciano Pavarotti nicht nur einen engen künstlerischen Partner, mit dem die Sopranistin weltweit in Traumpaarungen auf der Bühne stand, sondern ihren Milchbruder. Beide stammten aus Arbeiterfamilien, studierten in Modena und wurden ein Dream-Team der Oper.

Wenn die Freni sang, verströmte sie mit der Ebenmäßigkeit, Wärme und Zärtlichkeit ihrer Stimme Glücksmomente. Bei Mozarts Susanna schwang Lebensfreude mit, bei Massenets Manon Melancholie. Die Freni war enorm diszipliniert, fleißig und bescheiden, und ging klug mit ihrem Talent um. Die Micaela in Bizets „Carmen“, mit der sie 19-jährig in Modena debütiert hatte, blieb lang ihre Rolle, und ganz und gar die Ihre war Puccinis Mimi. Wer sie da in Mailand, Wien, New York, wo immer erlebte, dem bleibt die lyrische Schönheit dieses strömenden Soprans, die natürliche Ausdruckskraft, die unverstellte Empfindung unvergesslich.