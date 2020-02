Milser hoffen auf trockenes Fasnachtswetter

Mils –„Fasnachtsfieber“ hieß ein in Mils gedrehter Kriminalfilm im Matschgerermilieu, der 2019 zum Publikumsmagneten wurde. Und das Fasnachtsfieber grassiert im Ort auch jetzt wieder: Nach fünf Jahren kehrt der Matschgerer-Regionsumzug in die 4500-Einwohner-Gemeinde zurück – am Sonntag, den 16. Februar, ab 13.30 Uhr.