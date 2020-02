„Zu gefährlich": Verbindung Pians Strengen bleibt gesperrt

Der gewaltige Erdrutsch hatte sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch seinen Weg ins Tal gebahnt und die Fahrbahn bis zu drei Meter hoch überschüttet – die Tiroler Tageszeitung berichtete. Schon damals rechnete man mit keiner schnellen Lösung.

„Die Rinne ist 600 Meter lang“, erklärt Günther Heppke, Leiter des Baubezirksamts Imst. Seine Mitarbeiter beobachten die Veränderungen derzeit täglich. Es schaut so aus, als ob sich der Hang weiter mit Wasser „ansäuft“. „Es ist derzeit kein Abfluss festzustellen“, so Heppke. An den Geländeaufnahmen sehe man, wo der Hang absacke und im Bewegung sei. Eine Prognose traut sich auch er derzeit noch nicht abzugeben. Eine Rolle werde sicher das Wetter der nächsten Tage spielen. Es deute viel darauf hin, dass mehr herunterkommen wird.