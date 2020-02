Matrei lädt Ende Februar wieder zum Umzug

Matrei – Wie in jedem geraden Jahr veranstaltet die Musikkapelle Matrei auch 2020 ihren Faschingsumzug im Matreier „Marktle“. Termin ist Sonntag, der 23. Februar, mit Beginn um 13 Uhr. „Matrei du, du heißes Pflaster, wo man hingschaug viel Desaster“, so kündigen die Narren das Programm an. „Rund 25 Gruppen machen mit“, sagt René Wibmer, Obmann der Musikkapelle Matrei.