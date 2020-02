Zahl der Coronavirus-Infektionen in China steigt weiter

In China ist die Zahl erfasster Infektionen mit dem Coronavirus und damit zusammenhängender Todesfälle weiter gestiegen. Landesweit wurden 97 weitere Tote bestätigt. Damit starben in China inzwischen mehr als 900 Menschen an der neuartigen Lungenerkrankung. Zahlreiche belegte Erkrankungen gibt es unterdessen auf einem japanischen Kreuzfahrtschiff.

Die Zahl der Nachweise in China stieg um 3.062 auf 40.171 Fälle. Allein in der besonders schwer betroffenen Provinz Hubei, wo die Epidemie in der Stadt Wuhan ihren Anfang genommen hatte, kamen 2.618 Infektionen und 91 Todesfälle hinzu. Außerhalb des chinesischen Festlands sind in mehr als zwei Dutzend Ländern mehr als 300 Infektionen bestätigt, davon 14 in Deutschland. In Österreich gibt es bisher keinen bestätigten Fall.

Ein weiterer Verdachtsfall wurde allerdings am Montag aus Niederösterreich gemeldet. Der Patient wurde ins Universitätsklinikum St. Pölten gebracht und dort versorgt sowie getestet, teilte Bernhard Jany von der Landeskliniken-Holding auf Anfrage mit. Das Vorliegen des Untersuchungsergebnisses wurde für die Nachmittagsstunden erwartet. Negativ getestet wurde Jany zufolge indes eine Frau aus Niederösterreich im Kaiser-Franz-Josef-Spital in Wien. Die Betroffene hatte nach einer Thailand-Reise über Atemwegsbeschwerden und Symptome eines grippalen Infektes geklagt.

An Bord eines unter Quarantäne gestellten Kreuzfahrtschiffes „Diamond Princess“ im japanischen Yokohama wurden weitere 60 Fälle nachgewiesen. Damit erhöhte sich die Zahl der Infizierten auf mindestens 130, wie der japanische Fernsehsender NHK berichtete. Die übrigen der insgesamt 2.666 Passagiere und 1.045 Crewmitglieder sollen bis zum 19. Februar an Bord bleiben. Unter ihnen sind auch zehn Deutsche.

In der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong durften unterdessen 3.600 Passagiere und Besatzungsmitglieder nach tagelanger Quarantäne ein Kreuzfahrtschiff verlassen. Die „Word Dream“ war vergangenen Mittwoch in der Hafenmetropole festgesetzt worden, nachdem bei drei früheren Passagieren das Virus nachgewiesen worden war.

Bei einer britischen Rückholaktion wurden am Wochenende auch sechs Österreicher aus der chinesischen Millionenstadt Wuhan ausgeflogen. Sie landeten Sonntagnachmittag mit einer Maschine der Tyrol Air Ambulance am Flughafen Wien-Schwechat. Damit halten sich nach Informationen des Außenministeriums keine Österreicher mehr in dem Krisengebiet auf. Die Wiener Berufsrettung brachte die sechs Patienten in das Hygienezentrum in Simmering. Ihr Gesundheitszustand wurde als augenscheinlich gut beschrieben, sie zeigten keine Symptome und warteten nun auf ihre Testergebnisse.

Es war bereits die zweite Rückholaktion: Schon am Wochenende davor waren sieben Österreicher mit einer Hercules C-130 des Bundesheeres von Frankreich nach Wien-Schwechat gebracht worden. Die vier Männer, zwei Frauen und ein Kind wurden ebenfalls ins Hygienezentrum der Stadt Wien gebracht werden, wo die Abstriche für die Virus-Tests erfolgten. Krankheitsfall trat vorerst keiner auf, die 14-tägige Quarantäne haben die Betroffenen nunmehr zur mehr als der Hälfte hinter sich gebracht.

Die EU-Gesundheitsminister beriefen indes ein Sondertreffen zum Coronavirus für Donnerstag in Brüssel ein. Wie der EU-Rat am Montag mitteilte, wollen die Minister nach einer Bewertung der Lage auch Schlussfolgerungen verabschieden. An dem Treffen wird laut einem Ratssprecher auch ein Vertreter der Weltgesundheitsorganisation (WHO) teilnehmen.