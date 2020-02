Andre Heller schmückt den „Rosenkavalier“ in Berlin

Spätestens als neben seinem Beethovenfries auch Gustav Klimt höchstpersönlich, samt Emilie Flöge im Schlepptau, seine Aufwartung im Hause Faninal macht, erinnert man sich wieder: Für Andre Heller ist over the top gerade mal der Anfang. Natürlich hat er sich, gemeinsam mit seinem österreichischen Kreativ-Team aus Künstlerin Xenia Hausner (Bühnenbild) und Modeschöpfer Arthur Arbesser (Kostüme), ins Wien der Jahrhundertwende fantasiert und schwelgt dort in Japonismus, Art deco und orientalischem Palmengarten. Unverschämter Ästhet, der er ist, sucht er in der großen, melancholischen Strauss-Oper nichts als das Schöne und begnügt sich, wenn er es gefunden hat, mit seiner andächtigen Betrachtung.