Pflegehelfer vor Abschiebung: AK-Präsident kritisiert falschen Weg

Innsbruck –Mohammad Haroon Faqiri aus Afghanistan absolviert eine Ausbildung zum Pflegeassistenten im Ausbildungszentrum West in Innsbruck. Rabiatu Yusufu aus Kamerun besucht die Gesundheits- und Krankenpflegeschule in Kufstein und ist als Pflegehelferin aktiv. Der aus Afghanistan stammende zweifache Tiroler Boxmeister Salim Tajik, der den Pflichtschulabschluss mit „Sehr gut“ nachgeholt hat, könnte eine Lehre als Installateur beginnen. Doch nach negativen Asylbescheiden droht allen die Abschiebung. Dagegen regt sich jetzt breiter Protest: Interessenvertretungen, Politik, Kirche und NGOs fordern humane Lösungen statt Abschiebungen.

Für Arbeiterkammer-Präsident Erwin Zangerl stimmt hier das System nicht. „Wenn Asylwerber abgeschoben werden sollen, obwohl sie eine Ausbildung in einem Mangelberuf absolvieren, dann ist das der falsche Weg.“ Pflegekräfte würden dringend benötigt, „hier ist eine falsche Bürokratie fehl am Platz“, fordert Zangerl eine generelle Lösung für gut integrierte Asylwerber.

In dieselbe Kerbe schlägt Arbeitslandesrätin Beate Palfrader (ÖVP), die jungen Asylwerbern gerne eine Perspektive bieten möchte. Der Zugang zur Lehre in Mangelberufen sollte deshalb geöffnet werden, weil Österreich diese Arbeitskräfte benötige.

Die Tiroler Grünen machen hingegen Druck: Für Integrationssprecher Georg Kaltschmid sind Yusufu und Faqiri bestens integriert und helfen mit, dass in Tirol Pflegebedürftige eine gute Betreuung haben. „So jemanden schiebt man nicht ab. So jemanden sollte man eher dazu bewegen, dass er langfristig hier bleibt.“ Insgesamt spricht sich Kaltschmid neben der „3plus2 Regelung“ und der Aufnahme aller Mangelberufe in die Liste der Aufschubgründe in Asylverfahren für eine rasche Lockerung der Rot-Weiß-Rot-Karte aus, wie sie im Koalitionspakt von Türkis-Grün im Bund vorgesehen ist.