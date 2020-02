Europäische Verkehrspolitik im Stundentakt

Innsbruck –Eigentlich liegt ein 10-Punkte-Programm „zur Entlastung der Bevölkerung am Brennerkorridor vom Schwerlastverkehr“ seit Juli 2019 auf dem Tisch. Doch einzig Österreich hat bisher seine Verpflichtungen wie Vignettenbefreiung bis Kufstein Süd oder Erhöhung der Kapazitäten auf der Rollenden Landstraße auf 250.000 Lkw erfüllt. Rom und Berlin sind hingegen säumig, nicht nur was die Zulaufstrecken für den Brennerbasistunnel betrifft. Bei den höheren Mauttarifen auf der Brennerachse – schrittweises Anheben auf Tiroler Niveau (Korridormaut) – herrscht in Italien, Deutschland und in Brüssel Funkstille.