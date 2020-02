Dutzende Delikte: Schonendes Urteil für 13 Jugendliche

Innsbruck – Stoisch, mit gesenkten Köpfen stehen die elf Burschen und zwei Mädchen da, als der Richter gestern Nachmittag im Innsbrucker Schwurgerichtssaal die Urteile verkündet. Alle dreizehn Angeklagten wurden in mindestens einem der Dutzenden ihnen zur Last gelegten Punkten schuldig gesprochen. Als das Strafmaß bekannt gegeben wird, atmen dennoch alle auf – die Jugendlichen und mit ihnen die vielen anwesenden Kollegen und Verwandten. Es hätte schlimmer kommen können.

Denn die Vorwürfe wogen schwer. Einbruchdiebstahl, Raub, Hehlerei oder schwere Körperverletzung waren Gegenstand des Prozesses, der, wie berichtet, bereits vor einer Woche startete. Bis zu fünf Jahre Gefängnis drohten in manchen Fällen. „Oft mehrfach in einer Nacht“ seien die Jugendlichen losgezogen, um Verbrechen zu begehen, wie der Staatsanwalt in seinem Eröffnungsplädoyer ausführte. Die Jugendlichen traten als Bande auf, nannten sich „Wölfe“ und trieben in und um Innsbruck ihr ­Unwesen.