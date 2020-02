Euro-Notruf 112 landet immer noch bei der Polizei

Was die Abläufe des europäischen Notrufs in Österreich von den anderer Staaten unterscheidet, ist, dass hierzulande 112-Anrufe über die Landesleitzentrale der Polizei laufen. Dort gehen auch alle Polizeinotrufe (133) ein. Wer beispielsweise als Urlaubsgast einen alpinen Notfall hat und die Nummer der Bergrettung (140) nicht kennt, wählt die 112 und wird erst nach einem Erstkontakt mit der Polizei an die zuständige Leitstelle Tirol weiterverbunden. Um diese Abläufe einfacher zu gestalten, hatten Rettungsorganisationen lange Zeit gefordert, die 112 generell über die Leitstelle laufen zu lassen. Das scheiterte bisher allerdings an den Entscheidungsträgern in Wien. Und daran werde sich auch so bald nichts ändern, heißt es seitens des Landes: „Der Euronotruf 112 liegt in der Kompetenz des Bundes. Die Leitstelle Tirol wäre organisatorisch, technisch und personell selbstverständlich in der Lage, auch den Euronotruf entgegenzunehmen. Dies steht aber nicht zur Diskussion. Zudem würde nur eine bundeseinheitliche Regelung Sinn machen.“ Laut Polizei sind etwas mehr als die Hälfte aller Notrufe, die bei der Landesleitzentrale der Polizei eingehen, Anrufer, die die 112 gewählt haben.