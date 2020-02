Zwei Kinder bei Schiffsunglück auf Phuket gestorben

Vor der Urlauberinsel Phuket in Thailand sind am Montag zwei Kinder bei einem Schiffsunglück ums Leben gekommen. Die zwölf und sechs Jahre alten russischen Geschwister wurden bei einem Zusammenstoß von zwei Booten in der Nähe des Landungsstegs getötet, teilte ein Behördenvertreter auf Phuket mit. 21 weitere russische Touristen wurden verletzt, zwei von ihnen schwer.