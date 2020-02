Sozialwirtschaft: Gewerkschaft droht mit Warnstreiks

Sollte es bei den Kollektivvertragsverhandlungen in der Sozialwirtschaft am Montagnachmittag keine Fortschritte geben, dann sollen am Mittwoch erste Warnstreiks beginnen. Das hat Barbara Teiber, Vorsitzende der Gewerkschaft der Privatangestellten (GPA), bei einer Pressekonferenz gesagt. Betroffen wäre in diesem Fall „Arbeit, die verschoben werden kann, ohne direkt Menschen zu schaden“, so Teiber.