Österreicherin in Neuseeland nach Verkehrsunfall angeklagt

Eine Kindergärtnerin aus Österreich, die mit Freunden in einem Campingbus Neuseeland bereiste, soll einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht haben. Das Außenministerium in Wien bestätigte der APA diesbezügliche Berichte der Tageszeitung „Österreich“ vom Wochenende. Der österreichische Honorarkonsul im australischen Canberra engagiert sich in dem gerichtsanhängigen Fall.