Ramelow strebt seine Wahl in Thüringen in zwei Wochen an

Der Linkspolitiker Bodo Ramelow strebt möglichst schon für die übernächste Woche seine Wiederwahl als Ministerpräsident im deutschen Bundesland Thüringen an. Er setze dabei auf „klare Vereinbarungen“ mit Teilen der CDU-Landtagsfraktion, sagte Ramelow am Montag in Erfurt. Ein weiterer Stillstand in Thüringen sei „staatspolitisch verantwortungslos“.