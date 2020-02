Zwei Terrorverdächtige in Graz aus U-Haft entlassen

Zwei Terrorverdächtige sind am Montag in Graz aus der Untersuchungshaft „mangels Vorliegens eines dringenden Tatverdachts“ entlassen worden. Das teilte das Landesgericht Graz mit. Die mutmaßlichen Komplizen des 24-jährigen Sergo P., der wegen terroristischer Vereinigung schon zwei Mal verurteilt worden war, waren im Vorjahr festgenommen worden.

Den beiden Tschetschenen im Alter von 25 und 31 Jahren wurde vorgeworfen, an den Plänen für Terror-Anschläge in Wien, Salzburg und weiteren europäischen Staaten beteiligt gewesen zu sein. Diese hätten zwischen Weihnachten und Neujahr stattfinden sollen, hieß es. Ursprünglich war in dieser Causa von der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt ermittelt worden, ehe die Untersuchungen nach Graz delegiert wurden.

Über die beiden Verdächtigen war am 12. Dezember vom Landesgericht Wiener Neustadt die U-Haft verhängt worden. Das Oberlandesgericht (OLG) Graz gab am Montag Haftbeschwerden der Verteidiger Florian Kreiner und Wolfgang Blaschitz Folge und ordnete die unverzügliche Enthaftung an. Die Beweislage gegen die beiden Männer dürfte dürftig sein. In dem sechsseitigen OLG-Beschluss heißt es, aus den Observationsberichten sei „nichts Verdachtserhärtendes“ zu gewinnen und aus der ausgewerteten Telefonüberwachung resultiere „aktuell kein dringender Tatverdacht“. In Bezug auf den 31-Jährigen kommt das Grazer OLG zum Schluss, dass bei diesem keine Hinweise auf Sympathien für den IS, „geschweige auf von diesem (mit)geplante Anschläge“ vorliegen.