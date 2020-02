Sozialwirtschaft: Gewerkschaft droht mit Warnstreiks

Bei den Kollektivvertragsverhandlungen in der Sozialwirtschaft hat sich zu Beginn der fünften Runde kein Kompromiss abgezeichnet. Die Gewerkschaft sprach von einer „Patt-Stellung“ und drohte mit Warnstreiks ab Dienstag, sollte der Forderung nach einer 35-Stunden-Woche nicht nachgegeben werden. Auch die Arbeitgebervertreter bezweifelten, dass es schon am Montag zu einer Einigung kommen könnte.

Walter Marschitz, SWÖ-Verhandlungsführer der Arbeitgeberseite, bekräftigte den Standpunkt. Allerdings gebe es schon Bereiche, wo schon jetzt de facto 35 Stunden gearbeitet werde. Bei „gutem Willen“ sei eine Einigung also schon möglich, nicht aber, wenn die Gewerkschaft auf ihrer „Maximalforderung“ beharrt. Die Gespräche verliefen jedenfalls „konstruktiv“, man habe aber noch einen „weiten Weg“ vor sich, so Marschitz.

Die Gewerkschaft will nun am Nachmittag beraten, ob es überhaupt sinnvoll sei, am Montag weiterzuverhandeln. Sollte man zu keinem Fortschritt kommen, könnte schon am Dienstag gestreikt werden, stellte Scherz in Aussicht. Der Schwerpunkt werde aber auf dem Mittwoch liegen. Die Gewerkschaft hatte von „Warnstreiks“ gesprochen. Betroffen wäre in diesem Fall „Arbeit, die verschoben werden kann, ohne direkt Menschen zu schaden“.