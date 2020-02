Ineos zählt nun zu den Hauptsponsoren von Mercedes

Formel-1-Serienweltmeister Mercedes hat am Montag in London Ineos als einen neuen Hauptsponsor („Principal Partner“) für die kommenden fünf Jahre präsentiert. Finanzielle Details zum Deal mit dem Petrochemie-Giganten wurden keine genannt. Laut Medienberichten sollen die „Silberpfeile“ vom Konzern des britischen Milliardärs Jim Ratcliffe 20 Millionen Pfund (23,61 Mio. Euro) pro Saison erhalten.

Mit dem Langzeitvertrag ist nun auch klar, dass Mercedes über dieses Jahr hinaus weiterhin der Motorsport-Königsklasse angehören will. Ab 2021 soll die Formel 1 nach einer großen Reform des Reglements wieder spannender werden, nachdem seit 2014 alle WM-Titel an Mercedes gegangen sind.

„Wir sind langfristig dabei“, bekräftigte Teamchef Toto Wolff bei der Pressekonferenz im Königlichen Automobil-Club in London. „Wir mögen diese Plattform, aber gleichzeitig sind wir in Verhandlungen mit den Rechteinhabern, und einige Dinge müssen noch geklärt werden“, betonte der Wiener zu den laufenden Gesprächen mit dem Formel-1-Rechteinhaber Liberty Media. „Diese Partnerschaft (mit Ineos, Anm.) ist aber ein klares Signal, dass wir unsere erfolgreiche Reise in der Formel 1 fortsetzen wollen.“