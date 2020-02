Digruber bereits operiert: „So möchte ich nicht aufhören“

Die am Sonntag am linken Knie von Marc Digruber in Hochrum vorgenommene Kreuzband-Operation ist gut verlaufen. Der Slalom-Spezialist hatte sich die Blessur am Samstag im Weltcup-Torlauf von Chamonix zugezogen. „Die Physiotherapie ist schon im Laufen, den Umständen entsprechend geht es mir gut“, wurde der 31-Jährige am Montag auf der Website des österreichischen Skiverbandes (ÖSV) zitiert.