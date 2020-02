Pele leidet laut Sohn wegen Gesundheitszustand an Depression

Fußball-Legende Pele hat große Probleme, mit seinem Gesundheitszustand umzugehen. „Er ist sehr deprimiert und weigert sich größtenteils, das eigene Haus zu verlassen, weil er ohne fremde Hilfe nicht gehen kann“, sagte Peles Sohn Edinho in einem Interview, das am Montag in Brasilien veröffentlicht wurde. Pele wird am 23. Oktober 80 Jahre alt.