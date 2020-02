Kramp-Karrenbauer gibt nach 14 Monaten an der CDU-Spitze auf

Der angekündigte Rückzug der Parteivorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer hat die deutsche CDU in eine tiefe Führungskrise gestürzt. Die 57-Jährige erklärte am Montag ihren Verzicht auf die Kanzlerkandidatur. Parteichefin will sie so lange bleiben, bis die Kandidatenfrage gelöst ist.