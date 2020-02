US-Demokraten halten in New Hampshire zweite Vorwahl ab

Eine Woche nach der Wahlblamage von Iowa richten die US-Demokraten im Bundesstaat New Hampshire am Dienstag ihre zweite Präsidentschaftsvorwahl aus. In Umfragen für den Ostküstenstaat liegt der linksgerichtete Senator Bernie Sanders in Führung, gefolgt vom Ex-Bürgermeister Pete Buttigieg. Dahinter kommen die Senatorin Elizabeth Warren, Ex-Vizepräsident Joe Biden und die Senatorin Amy Klobuchar.